Bolniki z epilepsijo se pogosto poleg napadov borijo tudi s stigmatizacijo

Si predstavljate, da ste zaradi svoje bolezni tako stigmatizirani, da zato težje dobite službo ali pa opravljate dela, ki so pod vašim nivojem znanja, izobrazbe in spretnosti? Z epilepsijo živi približno odstotek Slovencev. Z njo se je več let spopadala tudi Daša Kovačič, ki je oddih od bolezni našla v hip hopu. Zdravila ji niso pomagala, zato so jo leta 2015 v Pragi operirali in od takrat ni imela nobenega napada več. Zdaj je njena misija ljudi čim bolj izobraziti o tem, kaj je epilepsija, da bolnikov ne bi poleg napadov skrbela in pestila še stigmatizacija.

icon-expand