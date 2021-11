Znašli smo se v času največje mobilizacije znotraj zdravstva v zgodovini samostojne Slovenije. Kader se iz vseh možnih enot in ordinacij prerazporeja na covidne oddelke. Aktivirale so se srednje šole in fakultete zdravstvenih smeri, Rdeči križ, pa civilna zaščita in koncesionarji, z današnjim dnem pa je na pomoč priskočilo še dodatnih 20 parov vojaških rok.

