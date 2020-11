Bolnišnice odgovarjajo: Če kdo od vaših bližnjih umira, se še vedno lahko dostojno poslovite

Še nekaj mesecev nazaj si niti predstavljati nismo mogli, da svojca, ki se zdravi v bolnišnici, ne bi mogli obiskati. Obiski niso dovoljeni, a najhuje bolni so lahko v bolnišnici tudi več tednov. Stik z družino je pri tem izjemnega pomena, bolnemu daje moč in mu misli spelje stran od razmišljanj samo o bolezni. Poleg tega svojci težko prikličejo zdravnike, da bi se pozanimali o zdravstvenem stanju družinskega člana. V bolnišnicah pa iščejo načine, kako to čim bolj olajšati.