Bolnišnice zapirajo covidne oddelke in kader preusmerjajo v redne programe

Število okužb s koronavirusom se zmanjšuje – ob opravljenih 1428 PCR-testih so zaznali le 247 okužb. V bolnišnicah je skupno 584 covidnih bolnikov, kar pomeni, da Slovenija še vedno ostaja oranžna, a trend kaže v smer rumene barve. Institut Jožef Stefan napoveduje, da bodo že kmalu izpolnjeni tudi pogoji za rumeno fazo. Na novo odkritih okužb in pacientov v bolnišnicah je z vsakim dnem manj, zato nekatere bolnišnice svoje covidne oddelke že zapirajo in kader znova preusmerjajo v redne programe.

