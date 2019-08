Bolsonaro napotil vojsko v amazonski deževni gozd

Brazilski predsednik Bolsonaro je izdal ukaz, da mora vojska priskočiti na pomoč pri zajezitvi rekordnega števila gozdnih požarov v Amazoniji. Vojsko bo poslal v naravne rezervate, na območja, kjer živijo domorodci, in na obrobje amazonskega gozda. Za to potezo se je odločil, potem ko so evropski voditelji opozorili, da so požari v amazonskem deževnem gozdu mednarodna kriza.

FOTO: AP V televizijskem nagovoru po številnih pritiskih tako mednarodne skupnosti kot tudi domačih protestnikov je brazilski predsednik Jair Bolsonaro sporočil, da je v Amazonijo napotil vojsko, s katero bodo poskušali ustaviti gozdne požare. "Kot pripadnik vojske sem vzljubil amazonski gozd in želim pomagati, da ga zaščitimo," je dejal. Napovedal je, da bo že danes v naravne rezervate, na območja, kjer živijo domorodci, in na obrobje amazonskega gozda napotil vojsko. Regionalni guvernerji bodo lahko od vojske zahtevali "preventivno akcijo proti okoljskemu kriminalu" ter "nadzor in boj proti izbruhom požarov", je dejal Bolsonaro. Nad izvajanjem predsednikovega ukaza bo bdel obrambni minister Fernando Azevedo e Silva. Ukrep je za zdaj veljaven en mesec – do 24. septembra. Politične odločitve se zdaj mešajo v naravoslovne probleme, opozarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Obseg požarov je, kot pravi, jasen signal, da bi morala Brazilija narediti več, ampak vprašanje je, ali Brazilija to zmore. Bi morali ustanoviti mednarodno gozdno policijo? Bolsonaro podlegel pritiskom? Finski finančni minister je pozval Evropsko unijo, naj razmisli o bojkotu brazilske govedine. Francija in Irska sta dejali, da ne bosta ratificirali velikega trgovinskega dogovora z državami Južne Amerike, če Brazilija ne bo storila več za ustavitev požarov v Amazoniji. Bolsonaro se je v televizijskem nagovoru obregnil ob takšne grožnje. Dejal je, da se gozdni požari dogajajo po vsem svetu in da ti ne morejo biti povod za morebitne mednarodne sankcije. Toda, številni okoljevarstveniki opozarjajo, da je Bolsonaro posredno odgovoren za rekordno število požarov zaradi svoje politike, ki se ne ozira preveč na okoljske težave. Predsednik Bolsonaro je namreč v preteklosti izrazil podporo krčenju amazonskega gozda za pridobivanje novih obdelovalnih zemljišč in za rudarjenje, s čimer želi okrepiti brazilsko gospodarstvo. S tem je dal zeleno luč za uničevanje pragozda, ki je pomemben za celoten planet, pravijo okoljevarstveniki. Številne požare naj bi podtaknili kmetje, ki naj bi tako pridobili nove obdelovalne površine. Okoljevarstvene skupine so v več mestih po Braziliji v petek organizirale proteste, na katerih so zahtevali takojšnje ukrepanje za ustavitev požarov. Prav tako pa so se protestniki zbirali pred brazilskim veleposlaništvom v številnih državah po svetu. FOTO: AP "Gre za mednarodno krizo," je požare v amazonskem deževnem gozdu včeraj komentiral francoski predsednik Emmanuel Macron. Kolegom sedmih najrazvitejših držav na svetu, ki se bodo sestali na vrhu G7, je dejal, da mora biti to glavna tema njihovih pogovorov. Nemčija in EU sta predlog podprli, iz Pariza pa so sporočili, da G7 pripravlja "konkretne ukrepe". Brazilski predsednik Bolsonaro je zavrnil tuje vmešavanje. Del amazonskega gozda po požaru. FOTO: AP Pozivom k ohranitvi amazonskega deževnega gozda se je pridružil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je zapisal: "Sredi globalne podnebne krize si ne moremo privoščiti še več škode na našem velikem viru kisika in biotične raznolikosti. Amazonijo moramo zaščititi." Po uradnih podatkih je letos v Braziliji izbruhnilo več kot 73.000 gozdnih požarov, kar je največje število po letu 2013 oziroma kar 83 odstotkov več kot lani. Večina oziroma več kot polovica jih je zagorela v amazonskem pragozdu. Kako velik je obseg požarov trenutno, ni jasno, je pa dejstvo, da je gost dim v preteklih dneh pokril več mest, vključno z več kot 3000 kilometrov oddaljeno metropolo Sao Paolo, ki se je v ponedeljek zato sredi dneva znašla v temi.