Bolsonaro po pritiskih javnosti poslal vojsko v boj proti požarom

Po hudih mednarodnih pritiskih je brazilski predsednik Bolsonero za gašenje požarov vpoklical vojsko. Te je poslal v naravne rezervate, na območja, kjer živijo domorodci in na obrobje amazonskega gozda. Pomoč in ukrepanje pa so obljubile tudi največje gospodarske sile ob koncu vrha G7. A vse to bo seveda premalo, saj je treba najti širše in dolgoročne rešitve.

