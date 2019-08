Bomba na poroki: 63 mrtvih, še najmanj 180 ranjenih

V poročni dvorani v afganistanski prestolnici Kabul je sinoči ob 22.40 po lokalnem času eksplodirala bomba. Po zadnjih podatkih je umrlo 63 ljudi, še najmanj 180 je ranjenih. Afganistansko notranje ministrstvo je več ur po napadu potrdilo število smrtnih žrtev.

BBC navaja izpoved očividca, ki pravi, da se je med poročnim obredom razstrelil samomorilski napadalec. "Vsi so tekli ven, kričali in jokali," je za tiskovno agencijo AFP dejal Mohammad Farhag, eden od svatov na poroki, ki je bil v času eksplozije v predelu dvorane, rezerviranem za moške.

Eksplodiralo je v zahodnem predelu mesta, sicer v večini naseljeno s šiitskim prebivalstvom.

Talibanski uporniki so zanikali, da bi stali za napadom, prav tako ni odgovornosti za napad prevzela še nobena druga skrajna skupina. Sunitski skrajneži, vključno s talibani in Islamsko državo so sicer v preteklosti že večkrat napadli šiitske manjšine v Afganistanu in Pakistanu.

Afganistanske poroke pogosto vključujejo na stotine svatov, ki se zberejo v velikih dvoranah, kjer so moški nato navadno ločeni od žensk in otrok.