Bombni preplah v Bruslju lažen

Bombni preplah, do katerega je danes prišlo v bruseljski četrti, kjer stoji poslopje Evropske komisije, je bil lažen. Intervencija, med katero so četrt zaprli in evakuirali okoli 40 ljudi, je trajala dve uri.

Kot piše časnik La Libre Belgique, je svetovalna agencija GPLUS, ki dela tudi za Evropsko komisijo, davi prejela klic, da bo razneslo bombo. Nekaj deset metrov stran je stalno predstavništvo Velike Britanije pri EU, čez cesto pa je dopisništvo francoske tiskovne agencije AFP.

Belgijski policisti in gasilci so grožnjo vzeli resno, na kraj dogodka je prišla tudi enota za hitro evakuacijo morebitnih žrtev. Območje so zaprli, prebivalcem so naročili, naj ostanejo doma, policijski psi pa so preiskovali parkirana vozila. Intervencija se je končala po dveh urah.

"Mislim, da je šlo za slabo šalo,"je povedal Thomas Barros-Tastets iz GPLUS.

Ob 10.30 so tako evakuirali 40 ljudi iz stavbe Evropske komisije, policija pa se je osredotočila na ulico Rue Breydel oziroma na stavbo, kjer je sedež lobističnega podjetja GPLUS.

Kljub preplahu naj bi bilo v Bruslju mirno, dopisnik za britanski Telegraphje na Twitterju zapisal, da gre po vsej verjetnosti za lažni preplah.