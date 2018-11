Bombni preplah v Španiji zaradi zaponke za pas

Zaradi površnega dela španskih varnostnih organov so morali v sredo zjutraj izprazniti glavni železniški postaji v Barceloni in Madridu. Med pregledom prtljage pri potnici so varnostniki namreč opazili predmet, ki bi bil lahko eksplozivno sredstvo. Na koncu se je izkazalo, da je šlo le za večjo zaponko za pas, katere oblika spominja na granato. Zaradi preplaha je bila hitra linija AVE med Barcelono in Madridom začasno prekinjena.

V Barceloni in v Madridu so v sredo izpraznili glavni železniški postaji, potem ko so varnostniki mislili, da so med pregledom prtljage potnikov našli eksplozivno napravo.

V sumljivi prtljagi so našli le zaponko za pas, katere oblika sicer spominja na granato. FOTO: AP

Na barcelonski glavni železniški postaji Sants so varnostniki med pregledom prtljage potnice z rentgenom "opazili objekt, ki bi lahko bil eksplozivno sredstvo". A še preden so podrobneje pregledali posnetke, se je potnica že vkrcala na hitri vlak AVE, ki je bil na poti v špansko prestolnico. Na fotografijah rentgena je bilo moč opaziti predmet, ki spominja na granato, okoli nje pa so bili kabli. Varnostniki so o sumljivi prtljagi obvestili obvestili katalonsko regionalno policijo Mossos d'Esquadra in evakuirali še dva hitra vlaka. Po ugotovitvi, da je vlak s potnico že odpeljal so o dogajanju obvestili tudi nacionalno policijo.

Na madridski postaji Atocha, kjer je v terorističnem napadu leta 2004 umrlo 191 ljudi, so španski policisti vzpostavili varnostno območje in evakuirali vse potnike in obiskovalce. Ko je vlak prispel v prestolnico, so pregledali prtljago in ugotovili, da gre za zaponko za pas v obliki granate.

Zaradi bombnega preplaha so v sredo zjutraj evakuirali glavni železniški postaji v Barceloni in Madridu. FOTO: AP