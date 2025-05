Bomo državljani svoje mnenje povedali še na enem referendumu?

Predstavniki 25 sindikatov in delavskih organizacij menijo, da je pokojninska reforma, ki jo je vlada poslala v Državni zbor, za delavce škodljiva in je poslanci ne bi smeli potrditi. Predlagajo številne spremembe in če jim vlada do konca meseca ne bo prisluhnila, naj svoje mnenje na referendumu povedo še preostali državljani, pravijo, saj so prepričani, da večini ljudi vladna reforma ni po godu.