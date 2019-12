Bomo končno dobili izvajalca za gradnjo druge karavanške cevi?

Po dveh letih revizij na revizijsko komisijo bomo morda končno dobili izvajalca del za drugo cev karavanškega predora. Dars bo namreč začel pogajanja s tremi ponudniki. To so turški Cengiz, ki je oddal najnižjo ponudbo, ter dvema konzorcijema podjetij. Ti bodo morali v vsakem krogu pogajanj ceno znižati za vsaj en milijon evrov. A Cengiz je prepričan, da bo marca začel graditi prav on.