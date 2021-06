Bomo morali določena cepiva zavreči?

V skladiščih po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje neporabljenih ostaja več kot 670 tisoč odmerkov cepiva. Največ je AstraZenece, ki jo Slovenci še vedno zavračajo. A koliko časa bodo lahko ti odmerki v skladiščih še čakali? Tako kot vsaka stvar ima namreč tudi cepivo rok uporabe. V Kočevju denimo, imajo trenutno 300 odmerkov AstraZenece, ki jim rok uporabe poteče konec julija, v Mariboru je takih doz 2600, v Celju pa kar osem tisoč.

"Glede na to, za kaj se ljudje v tem trenutku odločajo in da je ostalih vrst cepiva dovolj, se bojim, da bo AstraZeneca ostala," pove pomočnik direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Aleksander Jus. "Glede tega smo obvestili distribucijo NIJZ, jih seznanili, da če v primeru, da tega cepiva ne bomo mogli porabiti, da ga lahko tudi vrnemo oziroma damo na druga cepilna mesta," pojasni koordinatorica cepljenja v cepilnem centru ZD Celje Doroteja Štruc. Kot zagotavlja koordinator za cepljenje Jelko Kacin, je strah odveč. NIJZ, ki skupaj s podjetjem Salus skrbi za skladiščenje in distribucijo cepiva, redno pregleduje roke uporabe in na podlagi tega cepivo daje na teren. V cepilne centre so torej prednostno poslani odmerki, ki jim rok preteče prej. Do zdaj zaradi pretečenega roka Slovenija ni zavrgla še nobenega odmerka, jih je pa šlo nekaj na uničenje, ker je v cepilnem centru, kjer so hranili cepiva, prišlo do izpada elektrike. Cepiva tako eno noč niso bila primerno shranjena, da ne bi šlo kaj narobe pa so jih preventivno umaknili iz uporabe.

Glede serije cepiva, ki ji rok preteče 31. julija, ne Ministrstvo za zdravje, ne NIJZ ne odgovarjata, koliko je takih odmerkov v skladiščih in koliko v cepilnih centrih po državi. Prav tako ne odgovarjajo na vprašanje, kakšna navodila imajo cepilni centri: na kateri točki naj cepiva odpošljejo nazaj na NIJZ. Zdravstveni minister Janez Poklukar pa je danes v Novi Gorici povedal, da če bomo prišli do te točke, bomo iskali različne načine, kako cepivo rešiti in ga ne poslati na uničenje: "Verjamem, da bi kjerkoli, v kolikor bi se kazalo, da se zaloge ne bi uspele obnavljati oziroma bi bili tukaj v stiski, bi našli pot - ali bi cepivo prodali ali donirali kamorkoli drugam. Ampak ta trenutek o tem nimam nobenih natančnih informacij."

icon-expand Zaradi pretečenega roka še v Sloveniji niso zavrgli nobenega odmerka. FOTO: Shutterstock

Da bi se ljudje bolj množično cepili, je vlada plačala reklamne spote v več njim naklonjenih medijih, in najela tudi Edvarda Kadiča, da pomaga pri promociji cepiva. A za zdaj kaže, da vse to ne pomaga, sej cepiva ostajajo v skladišču. A kot pravi Kadič, ni problem v neučinkovitosti vlade, ampak tokrat v Pfizerju, ker je ta v zadnjih dneh v Slovenijo poslal tako veliko pošiljko. A za zdaj kampanjo ocenjuje pozitivno. Po zgledu tujine, za cepljene ponujene brezplačne vstopnice za koncerte Vlada in Kadič bodo poskusili s prakso, ki jo druge države že nekaj časa poznajo: z nagradami za cepljene. Če so v Srbiji cepljeni prejeli 25 evrov, v New Yorku marihuano, v Izraelu pa brezplačne pijače v barih, bodo pri nas cepljeni očitno prejeli brezplačne vstopnice za koncerte. Trenutno je izbranih 10 koncertov, ki se jih bodo cepljeni lahko udeležili brezplačno. Prvi bo že prihodnjo sredo, ko bo na mariborskem Lentu nastopila Big Foot Mama, v juliju pa bodo tovrstni koncerti po vsej državi: Dj Umek, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Hladno pivo. Koliko brezplačnih vstopnic bo na voljo, se Kadić in njegova ekipa z organizatorji še pogaja. In kako do njih? Radijske postaje, s katerimi se je vlada povezala, bodo, pravi Kadić, vstopnice razdelile v oddajah skozi nagradne igre. Vprašanje je le, kako bodo radijske postaje ugotovile, ali je klicatelj cepljen ali ne. "Kako točna bo mehanika, v tem trenutku niti še ne vem. Torej koliko lahko sploh zahtevamo, glede na to, da je PCT kriterij še vedno v veljavi," razloži Kadić.