Bomo posledice poplav v Španiji čutili tudi Slovenci?

Konec oktobra so Španijo prizadele uničujoče poplave, ki so za seboj pustile opustošenje. Več kot 200 ljudi je umrlo, odnašalo je domove, ceste, uničenih je na tisoče hektarjev kmetijskih površin. Slednje je na evropskem trgu vzbudilo skrb, saj je Španija peti največji proizvajalec sadja in zelenjave na svetu in največji v Evropi. Poplavilo je 35.000 hektarjev vinogradov in pet tisoč hektarjev nasadov mandljev, v Valencii pa uničilo ves pridelek kakijev in mandarin, kar pa bi lahko vplivalo na verigo preskrbe s hrano v Evropi in Združenem kraljestvu. In kaj to pomeni za nas? Bomo posledice uničujočih poplav čutili tudi trgovci in potrošniki v Sloveniji?