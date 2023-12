Kisla repa in zelje veljata za tradicionalno slovensko zelenjavo, ki marsikomu popestri zimski jedilnik. Pa bo letos sploh še lahko tako? Kmetje opozarjajo, da so avgustovska povodenj in druge vremenske nevšečnosti, kot sta spomladanska pozeba in močne jesenske padavine, oklestile njihove pridelke. Močno primanjkuje repe in zelja, manj je tudi krompirja, korenja in zelene solate. Bomo zaradi manjšega pridelka za domačo zelenjavo znova morali plačevati več ali pa bomo jedli uvoženo?