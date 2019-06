Oblečeni v črna oblačila in z belimi rožami so se protestniki že v zgodnjih jutranjih urah začeli zbirati na osrednjem trgu Victoria, nato pa krenili proti parlamentu v središču mesta. Pri tem so vzklikali "Umaknite škodljivi zakon!" in nosili napise "Ne izročanju".

Vodja Pekingu naklonjene vlade Hongkonga Carrie Lamje sicer po množičnih protestih v soboto le sporočila, da je vlada začasno ustavila postopek sprejemanja zakonodaje o izročanju osumljencev celinski Kitajski. Za kako dolgo bodo ustavili postopek, se vlada še ni odločila. Protestniki želijo, da sporni zakon popolnoma umakne.

"Odgovor Carrie Lam ni preveč iskren. Vedoč, da vlada ne bo umaknila zakona, sem se odločil, da pridem danes na protest," je dejal 39-letni Terence Shek, ki je na protestni shod prišel z otroki.

"Borimo se za našo svobodo,"pa je po poročanjuThe Guardiana dejala 18-letna Betty- vsaj tako se je predstavila, a kot mnogi mladi ni želela povedati svojega pravega imena, zaradi strahu pred nasilja oblasti nad protestniki. "To da so sprejemanje zakona začasno ustavili, namesto da bi ga preklicali, je kot da bi nam držali nož nad glavo in govorili: "ne bom te ubil sedaj". Ampak to lahko storim kadarkoli."