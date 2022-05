Boris Becker prve noči že preživel v zaporu

Nekdaj največja teniška zvezda, danes teniška legenda, kar pa mu prav nič ne pomaga. Neplačana posojila, utaja premoženja in lastnine, skrivanje delnic in še kaj Borisa Beckerja pelje v zapor. Zaradi goljufij se je na sodišču zagovarjal že leta 2017, zdaj pa ga je sodišče v londonskem Southwarku spoznalo za krivega. Tako je prve noči že prespal v zaporu Wandsworth, ki velja za najzloglasnejši zapor na Otoku. Čeprav je bilo sprva rečeno, da bo tam kazen moral prestajati več mesecev, je po zgražanjih mnogih prišlo do spremembe.