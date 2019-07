Boris Johnson bi zaustavil 'eksplozijo davkov na grehe'

Boris Johnsonse je tako zavezal, da bo zaustavil "eksplozijo davkov na grehe", kot je poimenoval davke na sladke, slane ali zelo mastneprehrambene izdelke. Omenjene davke naj bi ponovno pregledali in ocenili, ali resnično delujejo oziroma imajo pozitivne učinke, ali so nepravično prizadeli revnejši del prebivalstva, poroča Sky News. Zavezal se je tudi, da do končane ocene ne bo uvedel novih davkov na grehe.

"Če želimo, da ljudje shujšajo in živijo bolj zdravo, bi jih morali spodbujati, da čim več hodijo, kolesarijo in se na splošno več gibljejo. Namesto, da ljudi še bolj obdavčimo, bi morali pogledati, kako učinkoviti sploh so davki na grehe ter ali dejansko spremenijo vedenje." Dodaja, da bo imela Velika Britanija po 31. oktobru, ko naj bi dokončno zapustili Evropsko unijo, zgodovinsko priložnost, da spremeni določene politike v državi.