Boris Johnson doživel velik poraz. Ali Veliko Britanijo čakajo predčasne volitve?

Bo šla Velika Britanija na predčasne volitve? Po torkovem porazu v britanskem parlamentu pri glasovanju o predlogu zakona, po katerem Velika Britanija ne more iz Evropske unije brez dogovora, je Boris Johnson napovedal prav to. Poslanci so namreč zavrnili možnost trdega Brexita, za katerega se zavzema Johnson, če EU in Britanija ne bi dosegli dogovora do roka, ki se izteče 31. oktobra.

