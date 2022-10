Boris Johnson razmišlja o ponovni kandidaturi

Dan po odstopu britanske premierske "rekorderke" Liz Truss, ki bo za 45 dni na čelu vlade do konca življenja dobivala zajetno podporo, se na Otoku spet največ govori o Borisu Johnsonu. Odstavljeni nekdanji britanski premier naj bi namreč resno razmišljal o vnovični kandidaturi za vodjo konservativne stranke. Sicer ima med razklanimi konservativci veliko podpore nekdanji Johnsonov finančni minister Rishi Sunak. Kandidati za novega šefa stranke in hkrati britanskega premiera se morajo prijaviti najkasneje do ponedeljka. Novega vodjo pa bodo konservativni poslanci izbrali prihodnji petek.