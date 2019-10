Johnson bi začrtal morsko mejo med Veliko Britanijo in Severno Irsko

Britanski poslanci in nasprotniki brexita so ponovno na nogah. Premier Boris Johnson namerava spet zahtevati prekinitev dela parlamenta, in sicer med 8. in 14. oktobrom. Njegov predlog, alternativo spornemu irskemu varovalu, v Bruslju ni naletel na odobravanje. Johnson bi namreč vzpostavil morsko mejo med Veliko Britanijo in Severno Irsko ter uvedel carinski nadzor med Irsko in Severno Irsko.