Boris Johnson ne želi govoriti o obisku policije na njegovem domu

V Veliki Britaniji se vrstijo pozivi kandidatu za premierja Borisu Johnsonu, da razjasni okoliščine spora s svojo partnerico, zaradi katerega je njegov sosed v petek poklical policijo. Johnson razjasnitev sicer vztrajno zavrača, vprašanju o tem se je večkrat izognil tudi v sobotnem pogovoru v sklopu volilne kampanje v Birminghamu.

Na pogovoru je Johnson dejal, da "ga imajo ljudje pravico vprašati, kaj želi storiti za državo". Moderator Iain Dale je izpostavil, da je to, da pride policija na njegov dom, javna zadeva in da ljudi lahko, ko kandidira za premierja, zanima tudi njegova osebnost, zato mora odgovoriti na to vprašanje. Boris Johnson pa je odvrnil, da je to res in da je človek, ki drži svoje politične obljube. Ko ga je moderator še naprej spraševal o tem, je Johnson dejal, da je iz prejšnjih izjav precej očitno, da ne bo dodatno komentiral incidenta.

Johnson ni želel komentirati incidenta. FOTO: AP

Britanski minister za mednarodno trgovino Liam Fox je dejal, da se sicer Johnsonovo zasebno življenje njega ne tiče, vendar pa je vedno lažje podati razlago, poroča CNN. Predstavnik laburistov za brexit Keir Starmer je na spletnem družbenem omrežju Twitter delil Guardianovo zgodbo o petkovem dogodku in pripisal: "Ali je kdaj obstajal človek, ki bi bil manj primeren za premierja?" Laburistični politik Andrew Gwynne pa je dejal, da je Johnson"popolnoma neprimeren za premierja". Dodal je, da so njegova dejanja v vlogi politika bolj pomembna od nedavnega dogodka in izpostavil zapravljanje denarja v primerih enega od londonskih mostov, avtobusov ter vodnega topa v času, ko je bil londonski župan. Kot argument, da je neprimeren za "premierja naše velike države", je izpostavil tudi "njegov katastrofalen mandat na mestu zunanjega ministra". Britansko policijo so v jutranjih urah v petek poklicali na dom nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona in njegove partnerice v Londonu, potem ko je sosed domnevno slišal glasno prepiranje. PartnerkaCarrie Symonds naj bi konservativca glasno podila stran od sebe, je poročal britanski BBC. Symondsonovo je sosed po pisanju časnika The Guardian slišal kričati: "Pojdi stran od mene!" in "Izgini iz mojega stanovanja!" Poleg prepira pa je sosed poročal tudi o udarcih in drugih glasnih zvokih. Med drugim naj bi partnerica Johnsonu očitala, da je razvajen in da mu ni mar za nič, potem ko naj bi polil vino po sedežni garnituri. Londonska policija je potrdila, da so govorili z vsemi stanovalci na naslovu in da so vsi v redu. V izjavi so še dodali, da ni bilo vzroka za posredovanje policije. Johnsonov tiskovni predstavnik incidenta ni želel komentirati.

Johnson je trenutno najresnejši kandidat za položaj odhajajoče premierke Therese May. FOTO: AP