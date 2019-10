Borrell najprej v Prištino, Jourova za bolj demokratično Evropo

Borrell je med zaslišanjem poudaril, da bo v svoji novi vlogi najprej obiskal Prištino. Zatrjuje, da bo dogovor Kosova in Srbije njegova prioriteta. Španija je sicer poleg Slovaške, Cipra, Grčije in Romunije ena petih članic EU, ki ne priznavajo samostojnega Kosova, zato imenovanje Borrella za visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije sproža pomisleke glede njegove obravnave vprašanja dialoga Kosova in Srbije.

Danes sta bila na vrsti Španec Josep Borrell , kandidat za podpredsednika za močnejšo Evropo v svetu in obenem visoki zunanjepolitični predstavnik EU, ter Čehinja Vera Jourova , kandidatka za podpredsednico za vrednote in transparentnost.

Da mora biti Zahodni Balkan poleg vzhodnih meja unije prioriteta EU, je Borrell izpostavil tudi v nadaljevanju zaslišanja v odgovoru poslancu Arnaudu Danjeanu iz vrst EPP, ki je ocenil, da je njegovo delo"misija nemogoče", in vprašal, ali ni čas, da EU v zunanji politiki zastavi nekaj jasnih prioritet, ne da se loteva vsega po malem, na nobenem področju pa nima res odločilne vloge.

Borrell je izpostavil tri probleme, s katerimi se po njegovem prepričanju sooča evropska zunanja politika: vprašanje identitete - ali naj bo mehka in trda sila, pri čemer sam meni, da bi morala biti oboje, vprašanje neopredeljenega odnosa do velesil, kot sta Rusija in Kitajska, ter vprašanje metode, pri čemer je izpostavil izziv vsebinsko lahke in postopkovno težke politike ter težnje po renacionalizaciji zunanje politike.

"Če ne bomo delovali skupaj, bo postala Evropa nepomembna," je opozoril ter z besedami bivšega predsednika komisije Jacquesa Delorsa pozval k prehodu "od nedeljskih govorov k ponedeljkovim dejanjem".

Nekateri poslanci so izpostavili vprašanje njegove integritete, na primer večkrat so omenili afero, ki je v Španiji precej odmevala, v povezavi z uporabo privilegiranih informacij za osebno korist, prodajo delnic korporacije Abengoa pred razglasitvijo bankrota podjetja, za kar so ga nacionalne oblasti kaznovale s 30.000 evri globe. Borrell je te obtožbe vselej zanikal in tudi danes jih je zavrnil.

Jourova kot cilj izpostavila bolj demokratično in transparentno Evropo

Kandidatka za vrednote in transparentnost je kot prioriteto izpostavila izboljšanje delovanje demokracije v EU, vključno z imenovanji na ključne položaje v uniji, tudi sistem vodilnih kandidatov in transnacionalne liste na Evropskih volitvah. Izboljšave pri sistemu vodilnih kandidatov je označila za"pomemben korak naprej za Evropo", ni pa predstavila konkretnih predlogov, kako bo to naredila, navaja spletni portal Politico.

Institucije EU morajo biti zgled, biti morajo kredibilne in odgovarjati svojim državljanom, je še poudarila na zaslišanju pred odboroma, pristojnima za državljanske svoboščine in ustavne zadeve. Če bo potrjena za podpredsednico Evropske komisije, se bo zavzemala za skupen register transparentnosti in neodvisen etični organ, je zagotovila.