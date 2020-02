Borut Pahor mandat za sestavo nove vlade podelil Janezu Janši

Slovenija bo v manj kot mesecu dni očitno dobila novo vlado s polnimi pooblastili. Čeprav je Marjan Šarec z odstopom računal na predčasne volitve, pa je predsednik Borut Pahor mandat za sestavo vlade podelil zmagovalcu zadnjih volitev Janezu Janši. Ta se je tako izvil iz politične osame in bo prihodnji dve leti vladal v koaliciji SDS, SMC, NSi in Desus. Je pa že takoj prvi dan prišlo do zapletov.