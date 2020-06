Borut Pahor srebrnim odbojkarjem podelil državna odlikovanja

Pravo pravljico pa so nam lani spisali srebrni fantje, ki se, kot pravi predsednik države "vselej brez izjeme odzovejo pozivu v slovensko reprezentanco in ponosno nosijo dres z državnim grbom, ter so navdih za vsakogar, ne le za športnike." Srebrni odbojkarji so danes, 255 dni po prvenstvu, prejeli državno odlikovanje, ki ga je v imenu reprezentance sprejel njen kapetan Tine Urnaut.