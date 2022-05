Borut Pahor: 'Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug'

"Mlad je, kdor gleda na prihodnost v imenu ustvarjalnosti, na spodoben razvoj človeške družbe; star, kdor ne ve, kaj bi počel, in če si že česa želi, potem je to uspeh." To je nekoč dejal Boris Pahor, tržaški pisatelj, živi pričevalec grozot totalitarizmov 20. stoletja in eden najbolj zavednih Slovencev. V nedeljo zvečer se je v 109. letu poslovil. Kako velik pečat je pustil, tako v Sloveniji kot v Italiji, kažejo tudi odzivi z obeh strani meje, saj se mu poklanjajo tudi italijanski mediji s poglobljenimi zapisi. Slovenski predsednik Borut Pahor pa je ob njegovi smrti zapisal: "Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug. Brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. Ostali pa so spomini, ki dajejo novemu času moč, da bi bil boljši od prejšnjega."