Borut Pahor za javnost predzadnjič odprl vrata predsedniške palače

Od leta 2015 Slovenija 25. oktober obeležuje kot Dan suverenosti. Na današnji dan leta 1991 so namreč ozemlje Slovenije zapustile zadnje enote in vojaki Jugoslovanske ljudske armade, kar predstavlja sklepno dejanje v procesu slovenskega osamosvajanja. In tako kot že tradicionalno ob državnih praznikih je tudi tokrat predsednik republike Borut Pahor za širšo javnost še predzadnjič v svojem mandatu odprl vrata predsedniške palače. Obiskovalce je popeljal tudi v svojo pisarno, kjer so imeli nekateri priložnost sesti na predsedniški stolček. Ob prazniku pa je na posebni slovesnosti vročil tudi državna odlikovanja.