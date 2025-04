Borze znova v zelenem: zakaj si je Trump premislil?

Neumnost ali umetnost posla? Zakaj si je ameriški predsednik Trump premislil in začasno umiril svetovno trgovinsko vojno, ko je za 90 dni zamrznil dvig dodatnih carin na uvoz v ZDA? Borze so znova v zelenem, Evropska unija je za 90 dni preložila svoj povračilni udarec. Izjema je Kitajska, za katero je Trump carine na uvoz v ZDA drastično zvišal. "Ne bojimo se ameriških provokacij, a smo pripravljeni na kompromis," sporočajo iz Pekinga, kjer so v zameno uveljavili 84-odstotne carine na uvoz iz ZDA. Bela hiša je Trumpovo potezo predstavila kot posledico njegove genialnosti, iz medijev pa se je norčevala, da ne razumejo njegove umetnosti posla. Trump pa je nato deloma sam priznal, zakaj je pomahal z belo zastavo.