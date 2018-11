Bosanski rekorder s 5,5 promila alkohola v krvi: 'Moral bi biti v komi'

Policija v Travniku (Bosna in Hercegovina) je v soboto zvečer med kontrolo prometa naletela na voznika, ki je "prebil" lestvico opitosti. Alkotest je namreč pokazal, da je imel v krvi kar 5,5 promila alkohola (gramov alkohola na kilogram krvi) – oziroma preračunano okoli 2,6 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Bil je tako zelo pijan, da je komaj izstopil iz vozila.

Meritev je šokirala tudi policiste, saj bi glede na količino alkohola v krvi po medicinskih standardih moral biti v komi. Neslavnega bosanskega rekorderja so odpeljali v pripor do streznitve. Policija je proti vozniku podala kazensko ovadbo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in mu odvzela vozniško dovoljenje.

Pred tem je neslavni rekord v BiH lani oktobra "postavil" 52-letnik iz Posavskega kantona, pri katerem so v vzorcu krvi odkrili 4,91 promila alkohola. To bi lahko primerjali s popitimi 14 pollitrskimi kozarci piva, skoraj 15 kozarci vina (dva deci) ali 25 kozarčki rakije (40 mililtrski kozarčki).

Rekorder v promilih na Hrvaškem je imel leta 2003 v krvi 7,44 promila alkohola. Takrat je pojasnil, da je spil osem steklenic viskija.

V Sloveniji so leta 2008 v času Martinovanja ujeli rekorderja med vinjenimi vozniki pri nas, ki je napihal kar 4,7 promila.