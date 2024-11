Boscarol: Stanovanja v novi soseski bodo cenovno dostopna za vse

1000 stanovanj, 3000 parkirnih mest in za 40 tisoč kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Taki so načrti Iva Boscarola za stanovanjsko sosesko na območju nekdanjega Žita, ki naj bi jo začeli graditi v petih letih. Eno leto bodo trajala zgolj rušitvena dela, ki so se začela avgusta, a objekt, kjer so lahko nekoč skladiščili kar 66 tisoč ton žita, ima po mnenju lastnika tako vrednost, da ne bodo hiteli. Boscarol, ki je v preteklosti napovedoval, da bodo stanovanja stala po 3000 evrov na kvadratni meter, zdaj pravi, da bo končna cena vendarle nekoliko višja, a vseeno dostopna vsem.