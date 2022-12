Bosna in Hercegovina je še eno stopničko bližje članstvu v Evropski uniji, dobila je status kandidatke. V Sarajevo prihajajo čestitke iz regije in Unije, tudi Slovenije, ki je zagovarjala evropsko pot Bosne. Politiki nestabilne, večetnične zahodnobalkanske države so zadovoljni in podelitev statusa kandidatke vidijo kot priložnost. Državljani so sicer veseli, a zadržani. Ne verjamejo, da bodo politiki opravili svojo nalogo. Pred Bosno je namreč veliko trdega dela.