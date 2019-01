Bosna v primežu snežnih metežev, na Hrvaškem zaradi burje zaprte ceste

Večji del Balkanskega polotoka so po večini zajele že včeraj, po napovedih meteorologov pa bodo na tem območju vztrajale še najmanj do nedelje, poroča vremenski portal Severe Weather Europe.

S severa in severovzhoda se nad vzhod in jugovzhod Evrope pomikajo zelo hladne zračne mase, ki s seboj po večini prinašajo obilno sneženje.

Polarne zračne mase so se nad jugovzhodno Evropo z vzhoda in severa pričele premikati že v noči na sredo. Postopoma se širijo nad Balkanski polotok in pomikajo proti Sredozemlju.

Snežna odeja je prav tako pokrila Beograd. Blic.rs poroča, da na cestah prestolnice sicer ni pretirane gneče – tudi zaradi šolskih počitnic in zaradi praznikov še zmeraj zaprtih številnih podjetij –, a promet poteka izrazito počasneje. Opozarjajo še na poledico in slabšo vidljivost zaradi megle. Sneži sicer čedalje močneje.

Bosno in Hercegovino je tako že včeraj zajel pravi snežni metež. Iz Sarajeva poročajo o desetih centimetrih snega, zaradi česar je promet močno oviran. Do pet centimetrov snega je tudi na nekaterih drugih cestah v notranjosti države, poroča novičarski portal klix.ba. Kot dodaja, dodatne težave voznikom ponekod predstavlja megla, v Hercegovini pa tudi močan veter.

Hladne zračne mase so nad vzhodno jadransko obalo prinesle močan veter. Hrvaška je zaradi močne burje, ki lahko na območju Kvarnerja in Dalmacije piha s sunki tudi do 150 kilometrov na uro, za vse regije ob jadranski obali (z izjemo zahodne Istre) razglasila rdeče vremensko opozorilo.

Zaradi močnega vetra je za ves promet zaprta avtocesta Zagreb–Split med izvozoma Sveti Rok in Posedarje, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Zaprt je tudi most na otok Pag, pa tudi državna cesta Maslenica–Zaton Obrovački v zaledju Zadra. Omejitve za določene skupine vozil so tudi na jadranski magistrali pri Karlobagu. Veter občasno upočasnjuje promet tudi na avtocesti Reka–Zagreb med odcepom Kikovica in predorom Tuhobić, na spletni strani še piše Hak.

V Liki občasno še sneži. Tam je sneg tudi na nekaterih odsekih avtoceste Zagreb–Split.

Veter je največ težav ponoči sicer povzročal prebivalcem na območju Splita, kjer so imeli gasilci več deset posredovanj zaradi vej, ki so padle na cesto, in poškodovanih semaforjev. Škoda je tudi na stanovanjskih poslopjih, s katerih je močan veter trgal rolete, senčnike in oglaševalske table. Veter je obračal smetnjake in parkirane motocikle, poroča lokalni novičarski portal dalmacijadanes.hr.

Na splitskem mestnem smetišču je izbruhnil požar, ki so ga gasilci uspeli spraviti pod nadzor, so še poročali. Kot so dodali, so sunki vetra na splitskem območju dosegli skoraj 150 kilometrov na uro, na mostu čez reko Krko pri Šibeniku pa tudi 170 kilometrov na uro.

Zaradi močnega vetra, ki piha od srede zvečer, so na širšem območju Splita prekinjene ladijske povezave z dalmatinskimi otoki, je potrdil hrvaški ladijski prevoznik Jadrolinija.

Snežinke pričakujejo tudi v Italiji

Močna burja bo hladne zračne mase postopoma potisnila čez relativno toplo Jadransko morje, zaradi česar snežne padavine pričakujejo tudi v osrednji in južni Italiji. V prihodnjih treh do petih dneh bi na posameznih območjih tako lahko zapadlo med pet in 30 centimetri snega, v predelih, kjer bo sneženje najmočnejše, pa celo do 50 centimetrov.