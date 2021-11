Bossy Cafe: kavni piling za telo, poln antioksidantov

Kolikokrat si, predvsem ženske gledalke, v dnevu rečete, samo še to naredim, potem si pa vzamem čas zase? Mame, ženske in punce. Prišel je čas za bossy time oziroma čas, da vsak dan namenite nekaj časa samo sebi. S takšnim sporočilom ženskam sta v letošnjo šesto sezono oddaje Štartaj, Slovenija vstopili Tjaša Smuk in Nina Štefe z negovalnim izdelkom za kožo. Kavni piling za telo, ki je narejen iz izključno naravnih sestavin, sta ustvarili za vse ženske, ki vedo, kako pomembno si je vzeti čas zase.