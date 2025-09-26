Bosta Ana-Marija Ficko in Denis Malačič premagala polmaratonski izziv?

V Svetu že odštevamo dneve do Ljubljanskega maratona, ki bo v nedeljo, 19. oktobra. Med tistimi, ki se pripravljajo na 21-kilometrsko preizkušnjo, sta tudi naša novinarja. V preteklem tednu ste spoznali njunega trenerja, izkušenega atleta in tekaškega strokovnjaka Žana Rudolfa, ki bdi nad vsakim njunim korakom. A že ob prvem srečanju je postalo jasno, da ju čaka trnova pot: naša junaka sta do zdaj bolj spoznavala kavč in mikrofon kot tekaško stezo.