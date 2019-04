Bosta poskusila še tretjič? Kim pripravljen na novo srečanje s Trumpom

Kim Džong Un je v govoru pred severnokorejskim parlamentom v petek dejal, da se po srečanju v Hanoju sprašuje, ali so ZDA resnično zainteresirane za izboljšanje odnosov. Dodal je, da so pripravljeni na tretje srečanje ob ustreznem odnosu Washingtona in ob za obe strani sprejemljivih pogojih.

Severnokorejski voditelj je po poročanju državne tiskovne agencije še dejal, da njegov osebni odnos s Trumpom ostaja močan in da bi si lahko kadarkoli izmenjala pisma.