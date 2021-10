Boštjan Glavič zanika, da je odšel zaradi političnih pritiskov

Poziv predsednika vlade, zapisan na družbenem omrežju, je minister za notranje zadeve uresničil. Vodstvo ljubljanske policije ni sposobno preventive, je Janša objavil v sredo. Na vrhu Policijske uprave Ljubljana je tako Boštjana Glaviča že nadomestil Janez Rupnik. Kadrovske menjave v Policiji, ki so precej množične in pogoste, niso pod ministrom Hojsom nič novega. Pa tudi politični pritiski ne. Glavič po telefonu sicer zanika, da bi odšel zaradi političnih pritiskov, neuradno pa naj bi njegovo odločitev spodbudil opomin pred odpovedjo, ki ga je prejel, potem ko so na enem izmed protestov ukrepali zoper rumene jopiče. Nadzor tega posredovanja sicer ni pokazal nepravilnosti.