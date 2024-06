Boštjančič o pogajanjih z javnim sektorjem: Stojimo bolj ali manj na mestu

Medtem ko premier v Teksasu navija za ekipo Luke Dončića, doma sindikatom javnega sektorja vse bolj prekipeva, grozijo z zaostrovanjem stavk in protestov. Namesto da bi minister Props sklenil dogovor, kako popraviti plače zaposlenim in privabiti dodaten kader, se ukvarja z odpuščanjem, je nad potezo ministra za javno upravo, ki je včeraj razrešil načelnico Upravne enote Ljubljana, kritičen sindikalist Frančišek Verk. Pripravljeni smo tudi zapreti vsa vrata in okenca ter oditi na ulice, opozarjajo na upravnih enotah. Po tednu neposluha vlade, kjer je bilo razumeti, da so debato o odpravi plačnih nesorazmerij zaključili, pa so razjarjeni tudi policisti in vojaki.