Boštjančiča pozvali k odstopu: 'Vlada je znova izbrala kapital namesto ljudi'

Ljubljana, 03. 09. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Danica Jovanović
Vlada je znova izbrala kapital namesto ljudi. Tako kritično so nastopili v Civilni iniciativi Glas ljudstva skupaj s predstavniki upokojencev, kjer so ogorčeni nad odločitvijo vlade, ki je zavrnila njihov predlog za uvedbo progresivnega zdravstvenega prispevka, po katerem naj bi 90 odstotkov zavezancev za prispevek plačevalo manj. Ministra Boštjančiča so zato pozvali k odstopu. Ta se na pozive ni neposredno odzval, so pa na ministrstvu pojasnili, da bi predlog civilne iniciative povečal stroške dela in proračunske izdatke, medtem ko obstoječi sistem zagotavlja stabilno financiranje in solidarnost.

