Bostonski univerzi tožita Trumpovo vlado zaradi napovedi izgona tujih študentov iz ZDA

Univerzi trdita, da odločitev Trumpove vlade krši zakon o administrativnih postopkih, ker vlada ni argumentirano utemeljila potrebe po takšni politiki in tudi ni dala na voljo dovolj časa za javno razpravo.

State Department kljub napovedanemu izgonu tujih študentov še naprej trdi, da so tuji študenti dobrodošli v ZDA. V odgovoru na tožbo State Department trdi, da je napovedan ukrep vlade v korist tujih študentov, ker jim menda omogoča večjo fleksibilnost nadaljevanja študija in dovoljuje ustrezno družbeno distanco.

State Department ne bo izganjal nikogar, ampak bo to počela služba za priseljevanje in carine (ICE), ki je univerze o tem obvestila v ponedeljek. Trumpova vlada bo izgnala študente, ki so na univerzah, kjer bodo predavanja potekala le na daljavo.

Če bodo predavanja potekala kombinirano, na daljavo in v živo, izgona ne bo. Prav tako imajo tuji študentje še možnost, da ostanejo v ZDA, če se prepišejo na univerze, kjer bodo predavanja v živo. Harvard je ravno v ponedeljek sporočil, da bo zaradi pandemije uvodni semester opravil na daljavo po spletu, ukrep Trumpove vlade pa ogroža 5000 tujih študentov.

"Hujše od okrutnosti tega ukaza, ki je prišel nenapovedano, je le njegova nepremišljenost. Kaže, da so si ga izmislili nalašč za to, da pritisnejo na univerze, naj odprejo predavalnice brez razmišljanja o zdravju in varnosti študentov, profesorjev in drugih. Vse to v času, ko ZDA postavljajo rekorde pri številu novih okužb," je v odzivu sporočil predsednik Harvarda Lawrence Bacow.