Boxmark pridobil dva 10-milijonska posla v letalski industriji

Podjetje Boxmark iz Kidričevega je pridobilo dva več 10 milijonov evrov vredna posla. V podjetju razvijajo, nato pa serijsko proizvajajo usnjene sedežne prevleke in druge usnjene izdelke za najprestižnejše modele največjih avtomobilskih znamk. Poleg avtomobilske industrije so že dlje časa prisotni tudi v letalski – zdaj sta jim zaupanje izkazali še arabska in turška letalska družba, Emirates in Pegasus. Kot pravi direktor, so ključ do uspeha zadovoljni delavci.

icon-expand