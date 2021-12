Baziliko svetega Petra v Vatikanu bodo krasile slovenske božične zvezde

Papež vsako leto izbere državo, ki lahko dostavi svoje lokalno božično drevo in ga tudi okrasi. Leta 2020 je svojo priložnost dobila tudi Slovenija. To pa ni vse, saj so naši floristi naredili kar nekaj korakov dlje kot ostale države. V Vatikanu bosta slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič znova poskrbela, da bodo kar vse štiri papeževe bazilike deležne slovenskega okrasja.