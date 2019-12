Božič Avstraliji prinesel težko pričakovan dež, Američanom pa kupe daril

Američani so letos postavili nov rekord v predprazničnem zapravljanju. Skupaj so zapravili dobrih 900 milijard evrov. Prav poseben poklon pa so v teh dneh dobili tudi avstralski gasilci, ki se že več kot dva meseca spopadajo z velikimi požari v državi. Žal pa niti težko pričakovane dežne kaplje, ki so prav na božični dan kot čudež začele padati z neba, požarov še niso omejile.