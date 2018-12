'Božiček' Obama razveselil otroke v bolnišnici in prepeval božične pesmi

V sredo je tako v sklopu dobrodelne kampanje, ki jo vsako leto ob božično-novoletnih praznikih organizira fundacija Obama, obiskal washingtonsko bolnišnico. Z ogromno vrečo na ramenih in Božičkovo kapo je pozdravil male bolnike in njihove starše, delil darila, se fotografiral in celo prepeval, poročajo ameriški mediji.

"In medtem našega predsednika ni nikjer," ob tem poudarjajo številni Američani in ugotavljajo, da se aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa še ni nalezel božični duh. Ta se te dni bolj kot s čimerkoli drugim namreč obremenjuje s sredstvi za gradnjo zidu ob meji z Mehiko, ki so mu jih odrekli zakonodajalci.

"To bi sicer lahko jemali kot nepomembne malenkosti. Koga navsezadnje briga, ali bo Bela hiša gostila božično zabavo? Zlasti zdaj nas morajo obremenjevati pomembnejše zadeve," ob tem poudarjajo pri USA Today. "Toda stališče, ki ga predsednik Trump kaže do praznikov navsezadnje odraža njegove poglede na vodenje naše edinstvene in raznolike države," izpostavljajo in dodajajo, da je ravno zaradi tega nostalgija po časih Obame še toliko izrazitejša. "Medtem ko smo osem let ob Obamovih božični čas doživljali kot spoštovanje tradicije, ki jo prinaša prav ameriška raznolikost, pa se zdi da Trump ta čas izkorišča le za nadaljevanje in širjenje svojih sovražnih in žaljivih sporočil, ki povzročajo zgolj delitve."