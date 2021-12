Božički razveselili bolnike slovenjgraške bolnišnice

"Kdo pripelje Božička? Običajno jelenčki. Ampak jaz sem videl, da se je pripeljal s kombijem." Tako iskreni pa so bili vrtčevski otroci, ki so pričakali Božičke. Ti so se namreč spustili s strehe slovenjgraške bolnišnice. Razveselili so se jih vsi bolniki, še posebej pa otroci, ki so jim možje v rdečem prinesli sladkarije, prav posebno darilo pa podarili tudi vodstvu bolnišnice. Dobili so namreč novo razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.