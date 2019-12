Na božično jutro se je na pot po Sloveniji odpravila Božičkova karavana Sindikata poklicnih voznikov Slovenije. Ustavljali so se na avtocestnih počivališčih in voznikom tovornjakom, ki smejo zaradi praznikov pot nadaljevati šele v petek, delili vrečke z dobrotami. In tako kot vsako leto, so bili tovornjkarji tudi letos njihovega obiska veseli.