Božične smreke v zahvalo zdravstvenim delavcem

Pred urgenco mariborskega UKC so postavili 10 metrov visoko božično smreko, nekoliko manjša stoji tudi pred ljubljanskim kliničnim centrom. Gre za donacijo, pravzaprav darilo Slovenskih državnih gozdov, kot zahvalo zdravstvenim delavcem za ves trud v tej zdravstveni krizi. Smreko so okrasili z lučkami, jih prižgali, z manjšimi, prav tako doniranimi smrečicami, pa bodo okrasili še avle klinik in oddelkov.