'Božični mafiji' zaplenili 30.000 ponaredkov za prodajo na božičnih sejmih

V pošiljki, ki so jo zasegli na dunajskem letališču, je bilo 8.747 parov nogavic, 7.140 spodnjic, 3.441 puloverjev, 2.888 pasov, 1.536 pajkic in 1.180 jaken. Nepridipravi pa so na izdelke "dodali" logotipe znanih blagovnih znamk - kot so Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, Louis Vuitton, Lacoste, Gucci, Philipp Plein, Adidas in številni drugi.

Kot poroča krone.at, so se nepridipravi akcije lotili zelo organizirano, predvsem so se trudili, da bi z zapleteno papirologijo, ki so jo pošiljali vse od ZDA do Turčije, Kitajske in Evrope, zmedli carinike, a jim ni uspelo.

Pristojni so ob tem opozorili, da ponaredki predstavljajo resno grožnjo za zdravje potrošnikov, ki pa te grožnje pogosto ne jemljejo dovolj resno. Alergije na poceni, strupene barve v ponarejenem tekstilu, poškodbe oči zaradi ponarejenih sončnih očal brez UV-zaščite, opekline kože zaradi ponarejenih izdelkov za osebno nego - vse to je le nekaj primerov nevarnosti, ki pretijo.