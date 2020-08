Brad Pitt in Jennifer Aniston bosta prvič po ločitvi sodelovala v filmskem projektu

Včasih sta bila Brad Pitt in Jennifer Aniston popoln par, potem pa se je zgodila Angleina Jolie in povzročila eno najbolj odmevnih ločitev na svetu. Po 19 letih pa prihaja vesela novica za vse oboževalce nekdanjega zakonskega para. Po letu 2001 bosta Brad in Jennifer namreč prvič sodelovala pri velikem dobrodelnem projektu. Skupaj bosta nastopila v prav posebni obliki filma Divji časi na gimnaziji Ridgemont. Šlo bo za virtualno branje scenarija, ki ga bodo v živo prenašali na Facebooku in Tik Toku.