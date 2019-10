Brat, ki je rešil sorojence iz kleti na Nizozemskem

Najstarejši izmed otrok, 25-letni Jan Zon van Dorsten, je bil tisti, ki je pobegnil in se zatekel v bar, kjer je spil pet piv, preden se je izpovedal točaju Chrisu Westerbeeku. Med drugim jim je povedal, da se noče vrniti domov, na oddaljeno kmetijo pa se je odpravila policija. To je bil njegov tretji obisk v nekaj dneh, a na prvih dveh obiskih ni imel poguma, da bi s kom spregovoril.

Spomnimo, za omaro v dnevni sobi so našli skrivno stopnišče v klet, kjer je družina čakala na "konec sveta". Pet sorojencev, starih med 18 in 25 let, in moški, ki so ga identificirali kot očeta, nepokretnega po kapi, je preživelo s pomočjo zelenjave na vrtu. Zadrževal naj bi jih 58-letni Avstrijec Josef B., sicer najemnik kmetije.

Skrivnostne objave na Facebooku

25-letnega Jana so v tej zmedeni zgodbi povezovali s številnimi profili na družbenih omrežjih, vključno z Instagramom, Twitterjem, LinkedInom in Facebookom, kjer je od 6. junija naprej redno objavljal fotografije in posodobitve statusa. "Veš, da te tvoje delo navdihuje in veseli, ko ob treh zjutraj ne moreš nehati delati,"je na primer objavil 18. avgusta, skupaj s sebkom, ki prikazuje dolgolasega moškega z brado. Videti je, da je všečkal strani, ki so povezane s švedsko klimatsko aktivistko Greto Thurnberg in drugimi okoljskimi vsebinami. Objavil je tudi nekaj fotografij, ki so prikazovale vasico Ruinerwold ponoči.

Na Facebooku je tudi podatek, da se je Jan leta 2005 preselil v Meppel, mesto, ki je okoli šest kilometrov od Ruinerwolda, kamor je prišel leta 2010. Od takrat naj bi v kleti čakali na konec sveta. Šestega junija je objavil, da je začel delati pri podjetju Creconat, ki je v lasti 58-letnega aretiranega Josefa,avstrijskega državljana. Na Instagramu, ki naj bi bil domnevno njegov, je objavil le fotografijo, na kateri je delo poznanega grafitarja Banksyja.