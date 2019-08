Brazilca, ki je iz zapora skušal pobegniti preoblečen v najstnico, našli mrtvega

Maska in preobleka, ki si ju je nadel da Silva.

Zaposleni v brazilskem zaporu so na 73 let in 10 mesecev zaporne kazni obsojenega Clauvina da Silvo, ki je pred tremi dnevi skušal pobegniti iz zapora, oblečen v svojo najstniško hčer, našli mrtvega v njegovi celici.

Kot kaže, se je preprodajalec drog in vodja ene od brazilskih tolp obesil, je sporočilo vodstvo zapora.

Pazniki so da Silvo v soboto zasačili med poskusom pobega. Zapornik se je preoblekel v oblačila svoje 19-letne hčerke, nadel si je očala, na glavo pa si je poveznil celo silikonsko masko in črno lasuljo. Posnetek, na katerem mu paznik 'pomaga' sneti preobleko, je nemudoma postal spletni hit.