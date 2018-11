Brazilija bo veleposlaništvo v Izraelu preselila v Jeruzalem

Bolsonaro je v intervjujih dejal, da bi moral imeti Izrael pravico do izbire, kje bo imel prestolnico. Kot primer je navedel Brazilijo, ki je nekdanjo prestolnico leta 1960 zamenjala za novo - mesto Brasilia.

Najprej so veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem 14. maja preselile ZDA in s tem izpolnile eno od mednarodno najbolj spornih obljub ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Temu sta nato sledila Gvatemala in Paragvaj, ki pa se je že odločil, da ga preseli nazaj v Tel Aviv.

V skladu z mednarodnim soglasjem naj sicer države ne bi imele veleposlaništev v Jeruzalemu. Status tega mesta naj bi namreč določili v mirovnih pogajanjih med Izraelci in Palestinci. Izrael si za prestolnico lasti celoten Jeruzalem, Palestinci pa za prestolnico svoje prihodnje države terjajo vzhodni Jeruzalem.